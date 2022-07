https://it.sputniknews.com/20220709/shinzo-abe-i-funerali-fissati-l11-luglio-putin-non-sara-presente-16191005.html

Shinzo Abe, i funerali fissati l'11 luglio. Putin non sarà presente

09.07.2022

2022-07-09T13:35+0200

La cerimonia, durante la quale parenti, amici e collaboratori dell'ex primo ministro potranno porgere il loro ultimo saluto, si terrà l'11 luglio presso il tempio buddista di Jojoji, nel centro di Tokyo. È probabile che il funerale abbia luogo lì, ma questa informazione non è stata confermata.L'eventuale presenza di rappresentanti russi al funerale dipenderà dalle regole del protocollo, ha spiegato l'addetto stampa del Cremlino Dmitry Peskov.L'ex primo ministro giapponese Shinzo Abe è stato ferito a morte mentre parlava a una manifestazione elettorale nella prefettura di Nara. Il suo assassino, Tetsuya Yamagami, è stato catturato sul posto e la sua versione dei fatti è al vaglio degli investigatori.Secondo le ricostruzioni, Yamagami ha sparato ad Abe alla schiena con un'arma da fuoco autoprodotta: Abe è rimasto ferito al collo e al torace.Come spiegato dai medici, la ferita sul petto è stata così profonda da raggiungere il cuore ed è risultata fatale. Shinzo Abe è morto alle 17:00 ora locale di venerdì. Putin e Abe, relazioni oltre la politicaPutin conosceva bene il politico giapponese. Da primo ministro del Giappone, Abe ha incontrato Putin molte volte e nella comunicazionei si davano del "tu".L'8 luglio Putin ha inviato un telegramma alla moglie e alla madre di Abe. Il leader russo, esprimendo le sue condoglianze per la morte dell'ex Primo Ministro del Giappone, ha sottolineato che la mano di un criminale ha interrotto la vita di un politico eccezionale che ha fatto molto per lo sviluppo delle relazioni di buon vicinato tra Russia e Giappone. Putin ha osservato di aver mantenuto contatti regolari con Abe, in cui si sono pienamente manifestate le eccellenti qualità personali e professionali dell'ex Primo Ministro del Giappone.

