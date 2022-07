https://it.sputniknews.com/20220709/gli-stati-uniti-stanziano-368-milioni-di-dollari-in-aiuti-umanitari-allucraina-16192201.html

Gli Stati Uniti stanziano 368 milioni di dollari in aiuti umanitari all'Ucraina

L'annuncio dato da parte del Segretario di Stato Anthony Blinken. I fondi serviranno per acqua potabile, assistenza, le cure mediche e altro. Il pacchetto si... 09.07.2022, Sputnik Italia

"Gli Stati Uniti forniranno circa 368 milioni di dollari in ulteriori aiuti umanitari all'Ucraina", ha affermato il segretario di Stato Anthony Blinken in una nota.Da febbraio, da quando è iniziata l'operazione speciale militare russa, gli Stati Uniti hanno fornito all'Ucraina oltre 1,28 miliardi di dollari in assistenza umanitaria.Blinken ha sottolineato che la crisi in atto ha causato lo sfollamento di oltre 11 milioni di persone, cifra pari ad un quarto della popolazione ucraina, e sono in 15,7 milioni i cittadini che hanno bisogno di una qualche forma di assistenza.

