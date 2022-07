https://it.sputniknews.com/20220708/g20-lavrov-invece-che-di-parlare-di-economia-i-paesi-occidentali-hanno-criticato-la-russia--16184333.html

G20, Lavrov: invece che di parlare di economia i Paesi occidentali hanno criticato la Russia

Il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov commenta l'andamento dei lavori della riunione ministeriale del G20, in corso a Bali, in Indonesia. 08.07.2022, Sputnik Italia

"I Paesi occidentali hanno criticato la Russia invece di discutere di questioni economiche alla riunione ministeriale del G20 a Bali", ha affermato questo venerdì il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov.Rispondendo alle domande dei giornalisti presenti, il ministro ha criticato la scelta dei temi trattati nella riunione, sottilineando come si sia perso il filo narrativo e il focus sulle questioni economiche, a fronte di critiche rivolte alla Russia, come traspare dalle sue stesse parole:Il ministro ha poi proseguito riportando come la Russia abbia sollevato diverse "questioni incisive", senza però ricevere risposta. La serie di incontri del G20 sotto la presidenza indonesiana è iniziata il 1° dicembre 2021 e culminerà nel vertice di Bali del 15-16 novembre 2022.

