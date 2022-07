https://it.sputniknews.com/20220708/consegnato-alla-marina-russa-belgorod-primo-sottomarino-con-i-droni-nucleari-poseidon-16192429.html

Consegnato alla Marina russa "Belgorod", primo sottomarino con i droni nucleari Poseidon

Varato alla presenza delle massime cariche della Marina Militare russa, questo sottomarino a propulsione nucleare di ultima generazione è stato sviluppato e... 08.07.2022, Sputnik Italia

I cantieri navali della Sevmash hanno consegnato alla Marina Militare russa il Belgorod, primo sottomarino in grado di lanciare in via sperimentale i droni nucleari subacquei strategici Poseidon.La solenne cerimonia di firma dell'atto di accettazione e trasferimento ha avuto luogo presso lo stabilimento di Severodvinsk. Presenti al varo la leadership del Ministero della Difesa, della Marina, delle amministrazioni della regione di Arkhangelsk e di Severodvinsk, nonché rappresentanti dell'industria cantieristica.Come fatto notare dal comandante in capo della marina Nikolay Evmenov, durante la costruzione della nave, sono stati applicate le ultime tecnologie di costruzione.Il sottomarino appartiene al Progetto 949A Antey, che è stato ridisegnato nel Progetto 09852 specificamente per trasportare i droni sottomarini nucleari Poseidon.Lo sviluppo dei droni di tipo "Poseidon" è stato annunciato per la prima volta dal presidente Vladimir Putin in un messaggio all'Assemblea federale nel 2018. Stando alle dichiarazioni del presidente russo, tali droni possono essere equipaggiati con armi sia convenzionali che nucleari, che "consentiranno loro di colpire una varietà di obiettivi, inclusi gruppi di portaerei, fortificazioni costiere e infrastrutture".

2022

Notiziario

it_IT

