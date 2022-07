https://it.sputniknews.com/20220707/putin-avverte-loccidente-vogliono-sconfiggerci-sul-campo-di-battaglia-che-ci-provino-16183164.html

Putin avverte l'Occidente: "Vogliono sconfiggerci sul campo di battaglia? Che ci provino"

Nel corso di un incontro con i capi politici dei partiti rappresentati alla Duma di Stato, il presidente russo Vladimir Putin ha avvertito l'Occidente. 07.07.2022, Sputnik Italia

Putin ha sottolineato che la guerra nel Donbass è stata scatenata dall'Occidente collettivo, sostenendo il colpo di stato armato anticostituzionale in Ucraina nel 2014, e poi incoraggiando il genocidio del popolo del Donbass, e che le dichiarazioni dell'Occidente che vogliono combattere fino all '"ultimo ucraino" sono una tragedia per tutti gli ucraini, ma è probabile che questo sia inevitabile. Parlando dell'operazione speciale in Ucraina durante un incontro con i leader delle fazioni della Duma di Stato, Putin ha affermato che "la Russia non ha ancora iniziato a fare nulla di serio" Allo stesso tempo, il presidente russo ha osservato che la Russia non rifiuta i colloqui di pace sull'Ucraina, ma più tardi inizieranno, più difficile sarà trovare un accordo.

