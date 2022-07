https://it.sputniknews.com/20220707/g20-lavrov-a-colloquio-con-il-suo-omologo-turco-sottolinea-linaccettabilita-del-sostegno-a-kiev-16180747.html

G20, Lavrov a colloquio con il suo omologo turco sottolinea l'inaccettabilità del sostegno a Kiev

Il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov in occasione di un colloquio avvenuto nel quadro della riunione dei ministri del G20, in corso in questi giorni in... 07.07.2022, Sputnik Italia

Critica l'appoggio dato da parte delle potenze occidentali al governo di Kiev Il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov, in occasione di un incontro con il ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu questo giovedì nel quadro della riunione dei ministri del G20, in corso in Indonesia.Nel corso dell'incontro Lavrov ha sottolineato l'inaccettabilità del sostegno dei paesi occidentali al militarismo di Kiev. La dichiarazione in un messaggio del Ministero degli Affari Esteri della Federazione Russa.Lavrov ha poi proseguito sottolineando l'importanza di un ulteriore coordinamento tra i dipartimenti militari e della diplomazia, "al fine di garantire la sicurezza dei civili e degli operatori economici in Ucraina, compresi quelli stranieri".Tante le questioni internazionali toccate nel corso dell'incontro tra i due, in primis l'interazione nel difficile settore del Mar Nero tra Russia e Turchia, nel quadro di strutture multilaterali. La Riunione dei Ministri degli Esteri del G20 si tiene in Indonesia, a Bali, dal 7 all'8 luglio 2022. Il tema è: "Costruire insieme un mondo più pacifico, stabile e prospero". La stessa si presenta come un forum strategico per "discutere gli sforzi di recupero globale".

