Von Der Leyen: Occidente potrebbe usare tetto sul prezzo d'acquisto anche per il gas russo

"Il G7 ha deciso di concordare che esamineremo potenziali meccanismi per un tetto massimo del prezzo del petrolio. Andrà per un approccio globale, abbiamo un'alleanza di molti Paesi che saranno disposti a mettere un tetto massimo del prezzo del petrolio sul greggio russo e abbiamo le leve per convincere gli altri che non vogliono unirsi all'alleanza per assicurarsi che non eludano questo potenziale tetto massimo del prezzo del petrolio. Lo sto dicendo perché potrebbe anche essere una buona piattaforma se avessimo bisogno in circostanze speciali anche di esaminare un tetto massimo del prezzo del gas", ha affermato Von der Leyen alla presentazione delle attività del programma della presidenza ceca della Ue.