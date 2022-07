https://it.sputniknews.com/20220705/al-via-le-udienze-al-tas-di-losanna-del-ricorso-della-russia-contro-lesclusione-da-mondiali-e-coppe-16177688.html

Al via le udienze al Tas di Losanna del ricorso della Russia contro l’esclusione da Mondiali e Coppe

Al via le udienze al Tas di Losanna del ricorso della Russia contro l’esclusione da Mondiali e Coppe

Oggi il TAS ha tenuto la prima delle due udienze previste della Federcalcio russa e delle squadre di club che hanno fatto appello contro l'esclusione decisa da... 05.07.2022, Sputnik Italia

2022-07-05T19:13+0200

2022-07-05T19:13+0200

2022-07-05T19:13+0200

sport

fifa

uefa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/513/72/5137256_0:133:2560:1573_1920x0_80_0_0_c9997f3833f83c466086e181384ab688.jpg

Oggi il TAS ha tenuto la prima delle due udienze previste della Federcalcio russa e delle squadre di club che hanno fatto appello contro l'esclusione decisa da FIFA e UEFA dalle competizioni da loro organizzate.In caso di riscontro positivo, probabile che il comitato olimpico russo possa presenti un ricorso contro il Cio per l’esclusione degli atleti dalle competizioni internazionali.Il Comitato Olimpico Russo (Roc) e dodici federazioni nazionali hanno presentato ricorso al Tas per far reintegrare gli atleti e le squadre nazionali nelle competizioni internazionali.Molto atleti russi stati infatti estromessi dalle competizioni internazionali da gran parte delle federazioni su raccomandazione del Comitato Olimpico Internazionale a seguito dell'operazione militare di Mosca in Ucraina. Nuovi aggiornamenti circa l’eventuale intervento del Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna sono previsti tra agosto e settembre. Per gli eventi in Ucraina, la Russia ha dovuto anche rinunciare all’organizzazione di alcuni eventi già assegnati, fra cui i Mondiali di Pallavolo, di nuoto e hockey su ghiaccio.Guerra ibrida degli Stati Uniti contro la RussiaRick Sterling, un giornalista investigativo domiciliato in California che ha scritto molto sul doping nello sport, ritiene improbabile che il Tribunale di Losanna si pronuncerà a favore della Russia nonostante le"ottime argomentazioni" della difesa, tra cui l'idea che non si puniscono gli atleti per le azioni delle loro nazioni."Gli Stati Uniti stanno lavorando apertamente e attivamente per minare l'immagine della Russia all'estero, anche nello sport. Probabilmente hanno pre-coordinato la risposta all'operazione speciale. Gli atleti russi sono vittime della guerra ibrida degli Stati Uniti contro la Russia, così come lo sono gli ucraini ed i russi", è convinto il giornalista.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

sport, fifa, uefa