https://it.sputniknews.com/20220704/studio-britannico-valuta-al-40-il-rischio-di-recessione-in-europa-16175744.html

Studio britannico valuta al 40% il rischio di recessione in Europa

Studio britannico valuta al 40% il rischio di recessione in Europa

Il rischio di recessione è dovuto al calo delle forniture di gas russo, secondo il Centre for Economics and Business Research (CEBR). 04.07.2022, Sputnik Italia

2022-07-04T15:52+0200

2022-07-04T15:52+0200

2022-07-04T15:52+0200

economia

unione europea

gas russo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/203/68/2036806_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d642692d0cc870714e248a9cb705d3ed.jpg

Il rischio di una recessione in Europa sullo sfondo della riduzione delle forniture di gas dalla Russia è aumentato al 40%, ha riferito oggi il British Center for Economics and Business Research (CEBR). Anche Italia e Francia sono in allerta poiché le forniture di gas a quei paesi sono rischio, afferma il documento. Per quanto riguarda il Regno Unito, nonostante il Paese riceva la maggior parte del suo gas dalla Norvegia, dipende ancora dai prezzi del mercato mondiale. In caso di interruzione delle forniture di gas, i Paesi dovranno chiudere le imprese e l'entità delle conseguenze dipenderà dalla quantità di gas utilizzata nell'industria, afferma il rapporto. In Germania nel 2021 la percentuale di aziende dipendenti dal gas era al 37%, in Italia al 25%, nel Regno Unito al 23%. In aggiunta un calo significativo delle forniture di gas russo comporterà ulteriori aumenti dei prezzi in un contesto di inflazione già elevata, che comporterà anche un deterioramento della situazione economica in Europa, si sottolinea nello studio.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

economia, unione europea, gas russo