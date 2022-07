https://it.sputniknews.com/20220704/kaspersky-propone-di-dedicare-a-sicurezza-informatica-in-russia-un-settore-di-business-separato-16175909.html

Kaspersky propone di dedicare a sicurezza informatica in Russia un settore di business separato

Il direttore generale di Kaspersky Lab, Evgeny Kaspersky, ha proposto di separare la sicurezza informatica e le questioni correlate in un settore ad hoc. 04.07.2022, Sputnik Italia

"L'attenzione alla cybersecurity che si registra ora nelle imprese russe e nel settore manifatturiero è molto seria, soprattutto di recente, quando la situazione nel cyberspazio è diventata non solo aggressiva, ma eccessiva", ha affermato durante la sessione " Transizione industriale: l'esperienza dei leader" nell'ambito del forum industriale "Innoprom". Inoltre Kaspersky ritiene che l'allocazione dei problemi di sicurezza informatica in un settore ad hoc sarà utile per le startup russe e per l'industria nel suo complesso. Ha inoltre proposto di regolamentare il settore, in particolare, di introdurre una normativa e una contabilizzazione specifiche.

