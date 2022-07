https://it.sputniknews.com/20220702/cingolani-dalla-russia--15-di-gas-allitalia-in-caso-di-stop-sara-un-inverno-difficile-16171536.html

Cingolani: "Dalla Russia -15% di gas all'Italia. In caso di stop sarà un inverno difficile"

Cingolani: "Dalla Russia -15% di gas all'Italia. In caso di stop sarà un inverno difficile"

Per il ministro per la Transizione Ecologica Roberto Cingolani, l'Italia è preparata meglio di altri paesi all'eventualità che si interrompano del tutto le... 02.07.2022, Sputnik Italia

2022-07-02T14:07+0200

2022-07-02T14:07+0200

2022-07-02T14:07+0200

gas

italia

roberto cingolani

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/13/12967955_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_9088e26783345579afa476b0b69743ab.jpg

Intervistato da SkyTg24 Cingolani ha affermato che se le forniture di gas dalla Russia verranno interrotte, il Paese dovrà affrontare un "inverno difficile", ma l'Italia è più preparata a questo scenario rispetto ad altri Paesi europei. Secondo lui, "dal punto di vista energetico", l'Italia è in una posizione migliore rispetto alla Germania. In particolare, ha affermato che gli impianti di stoccaggio del gas in Italia sono pieni al 60%, mentre l'obiettivo fissato entro fine anno è di portare il riempimento al 90%. Il ministro ha definito questo obiettivo realizzabile.Cingolani ha anche osservato che la Russia ha tagliato le forniture di gas all'Italia del 15%. Dopo l'avvio dell'operazione speciale russa in Ucraina, il governo italiano si è dato il compito di liberarsi quanto prima della dipendenza dal gas naturale importato dalla Federazione Russa. Su iniziativa del Presidente del Consiglio Mario Draghi sono stati compiuti passi concreti e sono stati firmati nuovi accordi per diversificare le fonti energetiche e, in particolare, aumentare le forniture di gas dall'Algeria, dall'Angola, dall'Azerbaigian, dalla Repubblica del Congo e da altri paesi. Alla fine di giugno, Draghi ha annunciato che la quota delle forniture di gas russe era stata ridotta dal 40% al 25%. Cingolani ha precedentemente affermato che l'Italia è in grado di raggiungere l'indipendenza dalle forniture russe entro il 2024.

italia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

gas, italia, roberto cingolani