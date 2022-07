https://it.sputniknews.com/20220701/promesse-che-pesano-16167967.html

Promesse che pesano

Promesse che pesano

Il presidente USA Joe Biden ha affermato, durante una conferenza stampa a Madrid, che gli Stati Uniti e la NATO sosterranno l'Ucraina "tanto quanto ce ne sarà... 01.07.2022, Sputnik Italia

2022-07-01T21:04+0200

2022-07-01T21:04+0200

2022-07-01T21:04+0200

multimedia

caricatura

joe biden

nato

russia

conflitto in ucraina

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/01/16166751_70:0:2331:1272_1920x0_80_0_0_285e010773b13544f921b0e0cbe07747.png

"Sosterremo l'Ucraina, e tutti gli alleati sosterranno l'Ucraina, tanto quanto sarà necessario, fino a quando non saremo convinti che non perderanno", ha affermato.Il presidente ha aggiunto la colpa dell'aumento dei prezzi del carburante ricade sulla Russia, poiché l'operazione in Ucraina incide sui prezzi.È stato riferito che gli USA a breve annunceranno un nuovo pacchetto di aiuti militari all'Ucraina, per un totale di 800 milioni di dollari. Il nuovo pacchetto includerà sistemi di difesa aerea "avanzati", artiglieria e munizioni aggiuntive, radar di traiettoria, nonché munizioni per i sistemi a lancio multiplo già presenti in Ucraina.

russia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Vitaly Podvitsky https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/798/83/7988310_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_24923b8b8f182a9e70d032515e2f4bea.jpg

Vitaly Podvitsky https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/798/83/7988310_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_24923b8b8f182a9e70d032515e2f4bea.jpg

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Vitaly Podvitsky https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/798/83/7988310_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_24923b8b8f182a9e70d032515e2f4bea.jpg

multimedia, caricatura, joe biden, nato, russia, conflitto in ucraina