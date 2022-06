Scambio di 144 per 144 prigionieri tra Russia e Ucraina per ordine di Putin

Uno scambio di prigionieri tra Russia e Ucraina è avvenuto su ordine diretto di Vladimir Putin, ha affermato in una nota il portavoce del ministero della Difesa Igor Konashenkov:Konashenkov ha poi chiarito che quasi tutti i liberati sono feriti o gravemente feriti, cui sono state fornite tutte le cure mediche necessarie.Il portavoce del ministero della Difesa ha anche ricordato che il numero totale di militari ucraini catturati o arresi è di oltre seimila persone.

