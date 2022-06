https://it.sputniknews.com/20220630/putin-sul-diritto-internazionale-non-sono-daccordo-con-labolirlo-16158887.html

Putin sul diritto internazionale: non sono d'accordo con l'abolirlo

Putin sul diritto internazionale: non sono d'accordo con l'abolirlo

Intervenendo al Forum giuridico internazionale in corso a San Pietroburgo, il presidente russo Vladimir Putin sottolinea l'importanza del diritto... 30.06.2022, Sputnik Italia

2022-06-30T12:16+0200

2022-06-30T12:16+0200

2022-06-30T12:16+0200

vladimir putin

mondo

sicurezza

diritto internazionale

diplomazia

dichiarazione

russia

cremlino

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/03/15957831_0:0:3015:1697_1920x0_80_0_0_839be96bfad21c3d060b3f4d8a03b6a9.jpg

Il presidente russo Vladimir Putin non è d'accordo con il parere sulla necessità di abolire il diritto internazionale esistente:Putin ha poi affermato che "un ordine mondiale democratico e giusto deve essere costruito sui principi del rispetto e della fiducia", sottolineando l'importanza, di contro, del diritto internazionale e del suo concetto stesso. Rincara la dose, sottolineando come, se sul piano internazionale alcuni Paesi accettano la perdita di dominio in modo passivo, parafrasando, altri cercano invece di mantenere un modello unipolare ingiusto. Secondo lui, i diritti naturali degli altri partecipanti alle relazioni internazionali vengono ignorati e il principio fondamentale dell'indivisibilità della sicurezza viene interpretato in modo selettivo. Conclude sottolineando l'illegittimità delle sanzioni:Il X Forum Giuridico Internazionale di San Pietroburgo è in corso nella città russa dal 29 giugno al 1 luglio.

russia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

vladimir putin, mondo, sicurezza, diritto internazionale, diplomazia, dichiarazione, russia, cremlino