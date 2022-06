https://it.sputniknews.com/20220630/lucraina-interrompe-le-relazioni-diplomatiche-con-la-siria-16161581.html

L'Ucraina interrompe le relazioni diplomatiche con la Siria

Il Ministero degli Affari Esteri dell'Ucraina ha annunciato la rottura delle relazioni diplomatiche con la Siria dopo il riconoscimento da parte di... 30.06.2022, Sputnik Italia

"L'Ucraina dichiara la rottura delle relazioni diplomatiche con la Siria senza interrompere le relazioni consolari, in conformità con l'articolo 2 della Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 1963", si legge in una nota del ministero.La parte ucraina ha inoltre avviato la procedura per imporre un embargo commerciale contro persone giuridiche e persone fisiche residenti in Siria, oltre ad altre ulteriori misure.Ieri la Repubblica Araba di Siria ha annunciato la sua decisione di riconoscere l'indipendenza della DPR e dell'LPR.Il presidente ucraino Zelensky è intervenuto sulla questione minacciando Damasco che "non vi saranno più relazioni tra Ucraina e Siria", oltre a promettere sanzioni ancora più dure.

