Putin risponde alla NATO: "ad armi e uomini in Finlandia e Svezia reazione speculare"

Putin risponde alla NATO: "ad armi e uomini in Finlandia e Svezia reazione speculare"

Il presidente russo Vladimir Putin dal VI Forum dei paesi del Caspio risponde alle tesi del Summit NATO che ha designato la Russia come paese nemico. 29.06.2022, Sputnik Italia

In vista dell'ingresso di Finlandia e Svezia nell'Alleanza Atlantica la Russia risponderà in maniera speculare: Putin sottolinea la differenza tra l'Ucraina, resa dalla NATO una piazza d'armi in chiave antirussa e Svezia e Finlandia.Alle dichiarazioni odierne al vertice NATO riguardo la fine del conflitto in Ucraina sul campo di battaglia, il presidente russo sottolinea che la NATO è un rudimento dell'epoca della Guerra Fredda e per la Russia in tutto ciò non c'è nulla di nuovo:Il presidente russo Putin risponde anche alle battute dei leader dei paesi al vertice del G7:In particolare Putin rimanda al mittente le accuse del premier britannico Johnson, secondo il quale con una donna alla guida della Russia non si sarebbe verificata la situazione attuale:Infine, il presidente russo risponde così ad una domanda sull'esplosione al centro commerciale di Kremenchug, in Ucraina:

