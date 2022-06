https://it.sputniknews.com/20220629/i-leader-della-nato-hanno-definito-la-russia-la-minaccia-piu-significativa-per-lalleanza-16155178.html

I leader della NATO hanno definito la Russia la minaccia più significativa per l'alleanza

Al vertice di Madrid il blocco della Nato si dichiara come da copione compatto nel vedere nella Russia una minaccia all'Alleanza. 29.06.2022, Sputnik Italia

2022-06-29T16:11+0200

2022-06-29T16:11+0200

2022-06-29T16:11+0200

nato

russia

mondo

geopolitica

Dal summit di Madrid della Nato esce una dichiarazione in completa chiave anti-russa:Intanto i leader della NATO questo mercoledì hanno preso la decisione formale di invitare Svezia e Finlandia a diventare membri dell'Alleanza del Nord Atlantico, secondo una dichiarazione diffusa dopo il primo giorno del vertice:"Oggi abbiamo deciso di invitare Svezia e Finlandia a diventare membri della NATO", si legge nel documento.I membri della NATO hanno anche concordato di firmare un protocollo di adesione appropriato: l'ingresso di nuovi membri ​​nell'alleanza dovrà essere ora ratificato dai parlamenti dei 30 attuali membri dell'Alleanza nord-atlantica.Martedì, sempre a Madrid, Turchia, Svezia e Finalandia hanno firmato un memorandum in materia di sicurezza che tiene conto delle recenti preoccupazioni da parte turca nei confronti dei due paesi scandinavi e dei loro presunti rapporti con organizzazioni ritenute da Ankara come anti-turche.

russia

2022

nato, russia, mondo, geopolitica