https://it.sputniknews.com/20220629/genitori-del-mercenario-marocchino-condannato-a-morte-a-donetsk-scrivono-a-putin-per-chiedere-aiuto-16156241.html

Genitori del mercenario marocchino condannato a morte a Donetsk scrivono a Putin per chiedere aiuto

Genitori del mercenario marocchino condannato a morte a Donetsk scrivono a Putin per chiedere aiuto

Il padre del mercenario marocchino condannato a morte nella Repubblica di Donetsk ha scritto una lettera al presidente russo Vladimir Putin, chiedendo aiuto... 29.06.2022, Sputnik Italia

2022-06-29T18:09+0200

2022-06-29T18:09+0200

2022-06-29T19:03+0200

ucraina

russia

donetsk

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/1d/16156093_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_8e74e2d5ab24a33c4a0be7fe1921b1b7.jpg

Taher Saadoun, padre del marocchino Brahim Saadoun, condannato a morte nella Repubblica Popolare di Donetsk, ha scritto una lettera al presidente russo Vladimir Putin in cui chiede a quest'ultimo di intervenire affinchè il proprio figlio venga graziato.Margarita Simonyan, caporedattore gruppo mediatico Rossiya Segodnya e del canale televisivo RT, ha scritto sul suo canale Telegram che il padre del marocchino condannato a morte nella Repubblica Popolare di Donetsk ha contattato la redazione araba e chiesto loro di inviare una lettera a il Presidente della Federazione Russa, che pubblica testualmente.A metà aprile, i cittadini britannici Aiden Aslin e Sean Pinner, ed il cittadino marocchino Saadoun Ibrahim, hanno deposto le armi a Mariupol. All'inizio di giugno la Corte Suprema della DPR li ha condannati a morte per fucilazione. Tutti e tre si sono dichiarati colpevoli di aver preso parte all'aggressione armata dell'Ucraina volta a prendere il potere nella repubblica di Donetsk. Aslin si è anche ammesso la propria colpa per il reato di "Formazione allo svolgimento di attività terroristiche".Il portavoce del presidente della Federazione Russa Dmitry Peskov ha reso noto che il testo della lettera non è stato visionato.

ucraina

russia

donetsk

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ucraina, russia, donetsk