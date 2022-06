https://it.sputniknews.com/20220628/incendio-al-centro-commerciale-a-kremenchug-causato-da-detonazione-munizioni-occidentali-min-difesa-16152018.html

Incendio al centro commerciale a Kremenchug causato da detonazione munizioni occidentali-min. Difesa

L’incendio al centro commerciale di Kremenchug è stato causato dalla detonazione delle munizioni occidentali immagazzinate nelle vicinanze: Ministero della... 28.06.2022, Sputnik Italia

Il 27 giugno a Kremenchug nella regione di Poltava, Ucraina, nell'area dello stabilimento di veicoli stradali di Kremenchug, "le forze aerospaziali russe hanno attaccato gli hangar con armi e munizioni ricevute dagli Stati Uniti e dai paesi europei", ha reso noto il Ministero della Difesa russo."Il materiale bellico immagazzinato nell’hangar per essere spedito a un gruppo ucraino nel Donbass, è stato colpito e l'esplosione di munizioni ha causato un incendio in un vicino centro commerciale non funzionante", ha aggiunto il ministero.

