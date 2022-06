https://it.sputniknews.com/20220628/ankara-rivela-dettagli-accordo-con-svezia-e-finlandia-per-via-libera-a-candidatura-nella-nato--16153080.html

Ankara rivela dettagli accordo con Svezia e Finlandia per via libera a candidatura nella Nato

La Svezia e la Finlandia al vertice di Madrid riceveranno lo status di Paesi invitati nella Nato, ha affermato oggi il segretario generale dell'Alleanza... 28.06.2022, Sputnik Italia

Secondo il documento pubblicato dal dipartimento per le relazioni pubbliche della presidenza turca, a seguito dei negoziati odierni con Finlandia e Svezia, è stato possibile concordare, in particolare, quanto segue: - Pieno sostegno alla Turchia nella sua lotta contro il Pkk e le sue ramificazioni. - Dimostrazione di solidarietà con la Turchia nella lotta al terrorismo, in tutti i suoi tipi e manifestazioni. - Impegno a non sostenere le YPG curde e il Partito dell'Unione Democratica Curda (PYD) - Eliminazione delle restrizioni, dell'embargo nel settore dell'industria della difesa e rafforzamento della cooperazione. - Impegno della Finlandia e della Svezia a modificare le leggi e le pratiche nazionali nel campo dell'industria della difesa e della lotta al terrorismo. - Creazione di un meccanismo strutturale di cooperazione sullo scambio di informazioni nella lotta al terrorismo e alla criminalità organizzata. - Adozione di misure specifiche per estradare i terroristi. - Contrasto della propaganda terroristica contro la Turchia. - Divieto di attività di raccolta fondi per il PKK, le sue filiali e organizzazioni di facciata, divieto di reclutamento, apertura di indagini su questi casi. - Appoggio dell'adesione di Finlandia e Svezia in un formato ampio ai meccanismi di sicurezza della Ue, compreso il PESKO. (Cooperazione strutturata permanente per la sicurezza e la difesa) - Creazione di un meccanismo congiunto permanente con la partecipazione delle agenzie di giustizia, intelligence e sicurezza per monitorare l'implementazione di questi passi. La Svezia e la Finlandia al vertice di Madrid riceveranno lo status di Paesi invitati nella Nato, ha affermato oggi il segretario generale dell'Alleanza Atlantica Jens Stoltenberg, sottolineando di non aspettarsi problemi con il loro ingresso nell'alleanza.

