Gli Emirati Arabi Uniti offrono assistenza alla Russia nello scambio di prigionieri con l'Ucraina

I rappresentanti degli Emirati Arabi Uniti offrono assistenza alla Russia nello scambio di prigionieri con l'Ucraina. 27.06.2022

Secondo una fonte dell’agenzia di stampa russa RIA Novosti proveniente dal dipartimento delle forze dell'ordine, rappresentanti di alto rango degli Emirati Arabi Uniti, tenendo conto dell'attuale situazione in Ucraina, si sarebbero rivolti alla parte russa con una proposta per assistere nello scambio dei prigionieri che sono stati rispettivamente catturati. Le proposte presentate attraverso la mediazione degli Emirati Arabi Uniti vengono prese in considerazione nell'elaborazione degli elenchi dei prigionieri di guerra con la parte ucraina.

