https://it.sputniknews.com/20220627/cremlino-putin-invitato-al-summit-del-g20-in-indonesia-16151238.html

Cremlino: Putin invitato al summit del G20 in Indonesia

Cremlino: Putin invitato al summit del G20 in Indonesia

Lo ha affermato Yury Ushakov, consigliere del presidente russo. 27.06.2022, Sputnik Italia

2022-06-27T16:58+0200

2022-06-27T16:58+0200

2022-06-27T16:58+0200

indonesia

russia

vladimir putin

g20

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/783/98/7839821_0:764:2048:1916_1920x0_80_0_0_55ae504db1a75f9e7d251d9b38bdc6b1.jpg

Il consigliere del Cremlino ha confermato il ricevimento dell'invito di Putin da parte del presidente dell'Indonesia per partecipare al summit del G20 di novembre, che si svolgerà nel Paese asiatico. Vladimir Putin e il presidente dell'Indonesia Joko Widodo durante l'incontro al Cremlino il 30 giugno discuteranno l'intero insieme di questioni che dovrebbero essere sottoposte al vertice del G20, ha affermato Yury Ushakov, consigliere del presidente russo.In precedenza alcuni leader occidentali avevano invocato l'esclusione della Russia dal G20 per gli eventi in corso in Ucraina.

indonesia

russia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

indonesia, russia, vladimir putin, g20