"L'esempio della Russia mostra che l'oro va conservato all'interno del Paese"

"Abbiamo fatto un passo ragionevole per riprenderci il nostro oro dall'estero. Avere visto cosa hanno fatto ai russi, tutto il denaro che avevano all'estero, 300 miliardi, è stato portato via in un giorno. A chi e cosa verrà in mente da qualche parte nel mondo, che si adira, non dovrebbe preoccuparci, abbiamo deciso e riportato il nostro oro nel Paese, è sotto il nostro controllo, le riserve di oro e valuta estera stanno crescendo", ha detto Vučić.