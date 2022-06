https://it.sputniknews.com/20220625/financial-times-stanno-fallendo-i-tentativi-di-isolare-la-russia-16146353.html

Financial Times: stanno fallendo i tentativi di isolare la Russia

Financial Times: stanno fallendo i tentativi di isolare la Russia

Gli sforzi occidentali per isolare la Russia stanno fallendo, perché non implicano alcuna considerazione per gli interessi del resto della comunità mondiale... 25.06.2022, Sputnik Italia

2022-06-25T11:34+0200

2022-06-25T11:34+0200

2022-06-25T11:34+0200

russia

sanzioni

economia

conflitto in ucraina

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/890/15/8901516_0:249:4817:2959_1920x0_80_0_0_e1a79dc75a28ee3239353dbaec71cb31.jpg

L'autore sottolinea che l'operazione militare speciale russa in Ucraina "aumenta la domanda di un mondo multipolare".Inoltre, non dovremmo sorprenderci che ci siano molte persone disposte ad acquistare grano russo", scrive Luce.L'osservatore osserva che l'India e la Cina stanno contribuendo a creare sistemi di pagamento e percorsi alternativi per il trasporto di merci russe e stanno bloccando i tentativi dei paesi occidentali di "escludere la Russia dal sistema multilaterale".

russia

2022

russia, sanzioni, economia, conflitto in ucraina