Lavrov: UE e NATO sembrano voler formare un blocco per la guerra con la Russia

"Quando iniziò la seconda guerra mondiale, Hitler radunò una parte significativa, se non la maggioranza, dei paesi europei sotto le sue insegne per la guerra contro l'Unione Sovietica. Ora, [...] l'Unione Europea, insieme alla NATO, sta formando una nuova coalizione per combattere [...] una guerra contro la Russia", ha detto Lavrov ai giornalisti.