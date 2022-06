https://it.sputniknews.com/20220623/vertice-brics-putin-linfluenza-dei-nostri-paesi-e-in-aumento-16138471.html

Vertice Brics, Putin "L'influenza dei nostri paesi è in aumento"

Al XIV vertice dei Paesi del Brics intervengono sul tema delle sanzioni i due presidenti di Russia e Cina Vladimir Putin e Xi Jinping. Putin sottolinea... 23.06.2022, Sputnik Italia

"L'autorità dei BRICS sulla scena mondiale è in costante aumento, ciò è dovuto al potenziale economico, politico e umano", ha affermato il presidente russo Vladimir Putin, in occasione del quattordicesimo vertice dell'organizzazione che raggruppa oltre che la Russia, il Brasile, l'India, la Cina e il Sud Africa. Putin fa notare che questo è un processo oggettivo, poiché gli stati dei "cinque" hanno un potenziale politico, economico, scientifico, tecnologico e umano davvero enorme.Nel suo intervento, il presidente cinese Xi Jinping ha esortato i Paesi a combattere contro le sanzioni unilaterali e ha anche invitato la comunità internazionale ad abbandonare la "mentalità della Guerra Fredda".Ha poi invitato i Paesi del BRICS a opporsi alle sanzioni unilaterali, così come ai loro abusi.Il quattordicesimo vertice BRICS di due giorni sotto la presidenza della Cina ha iniziato i lavori giovedì in videoconferenza. Al vertice partecipano i rappresentanti dei Paesi dell'associazione: il presidente russo Vladimir Putin, il primo ministro indiano Narendra Modi, il presidente brasiliano Jair Bolsonaro, il presidente sudafricano Cyril Ramaphosa. Il vertice è presieduto dal presidente cinese Xi Jinping.

