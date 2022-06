https://it.sputniknews.com/20220623/microsoft-media-russi-popolari-in-usa-e-ucraina-nonostante-gli-sforzi-per-limitare-il-traffico-16142388.html

Microsoft: media russi popolari in Usa e Ucraina, nonostante gli sforzi per limitare il traffico

Microsoft: media russi popolari in Usa e Ucraina, nonostante gli sforzi per limitare il traffico

Secondo un'analisi condotta da Microsoft, i contenuti prodotti dai media russi sanzionati Sputnik e RT sono ancora molto richiesti negli Stati Uniti e in... 23.06.2022, Sputnik Italia

Da gennaio 2022, c'è stato un aumento significativo del traffico verso i siti web dei media russi negli Stati Uniti, secondo il rapporto, con un picco che si è verificato il 24 febbraio, quando si è toccata la quota pari all'82%, ha aggiunto la società.Il sito Web di Sputnik International News vanta oltre 40 milioni di visite da gennaio a maggio 2022. Dopo aver ottenuto 5,3 milioni di visite a gennaio, il sito Web di Sputnik ha superato i 13 milioni di visualizzazioni a marzo. Il suo pubblico con residenza negli Stati Uniti è aumentato dal 29% al 41,5% dell'intera utenza da marzo ad aprile ed è salito al 42,9% a maggio.La situazione in Ucraina è stata simile, con il consumo di contenuti che Microsoft ha designato come "propaganda russa" che è cresciuto del 216% dall'ultima settimana di febbraio, raggiungendo il picco il 2 marzo, afferma il rapporto. Una diminuzione si è verificata in seguito, ma rimane ancora a un livello superiore rispetto a prima dell'inizio dell'operazione militare russa in Ucraina, ha osservato sempre Microsoft.In risposta all'operazione militare speciale della Russia in Ucraina, i paesi occidentali hanno lanciato una vasta campagna di sanzioni contro Mosca, che include chiusure dello spazio aereo e misure restrittive nei confronti di numerosi funzionari ed enti russi, mezzi di informazione e istituzioni finanziarie.

