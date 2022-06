https://it.sputniknews.com/20220623/il-consiglio-europeo-concede-a-ucraina-e-moldavia-lo-status-di-paese-candidato-membro-ue-16143133.html

Il Consiglio Europeo concede a Ucraina e Moldavia lo status di paese candidato membro UE

Il Consiglio Europeo concede a Ucraina e Moldavia lo status di paese candidato membro UE

Moldavia e Ucraina hanno ottenuto lo status di paesi candidati all'ingresso nell'Unione Europea: la decisione è stata presa dal Consigli Europeo. 23.06.2022, Sputnik Italia

2022-06-23T21:56+0200

2022-06-23T21:56+0200

2022-06-23T23:09+0200

unione europea

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/19/11435829_0:210:2014:1343_1920x0_80_0_0_918b12fe05606ab151893ed79c18c0ca.jpg

Il Consiglio Europeo riunito oggi ha dato via libera alla concessione a Ucraina e Moldavia dello status di Paesi candidati all'ingresso nell'Ue.Semaforo giallo per un altro paese che ambiva allo status di candidato: il presidente del Consiglio UE Charles Michel dice che alla Georgia viene riconosciuta una "prospettiva europea", ma l’Ue è "pronta a garantirle lo status di Paese candidato" sola una volta che verrano fatte le riforme richieste.Semaforo rosso invece per i paesi dei Balcani Occidentali: nessun risultato per Bosnia Erzogovina, Albania e Macedonia del Nord, a causa dei veti di alcuni paesi.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

unione europea