https://it.sputniknews.com/20220622/italia-sequestrati-beni-russi-per-la-somma-di-17-miliardi-di-euro-16134117.html

Italia, sequestrati beni russi per la somma di 1,7 miliardi di euro

Italia, sequestrati beni russi per la somma di 1,7 miliardi di euro

Da febbraio di quest'anno, sullo sfondo della crisi ucraina, la Guardia di finanza italiana ha adottato misure contro 14 persone incluse negli elenchi delle... 22.06.2022, Sputnik Italia

2022-06-22T22:31+0200

2022-06-22T22:31+0200

2022-06-22T22:31+0200

italia

russia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9587064_0:166:1768:1161_1920x0_80_0_0_d8323474f3f37bea236de96b0cecb4fb.jpg

Le verifiche della Guardia di Finanza hanno riguardato oltre 1.100 persone che hanno contribuito a compromettere o minacciare l'integrità territoriale e la sovranità dell'Ucraina. È quanto emerge dal bilancio operativo della Guardia di Finanza al 31 maggio 2022, che è stato diffuso in occasione del 248° anniversario della fondazione delle Fiamme Gialle.Al 31 maggio, sono state eseguite misure di congelamento nei confronti di 14 persone, aventi a oggetto fabbricati, autoveicoli, imbarcazioni, aeromobili, terreni e quote societarie per un valore complessivo di oltre 1,7 miliardi di euro. All'inizio di marzo, il ministro degli Esteri italiano Luigi Di Maio ha annunciato che le autorità avevano avviato una procedura per confiscare "i beni degli oligarchi russi".

italia

russia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia, russia