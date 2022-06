https://it.sputniknews.com/20220622/grano-turchia-annuncia-incontro-a-quattro-con-russia-ucraine-e-onu-16132513.html

Grano, Turchia annuncia incontro a quattro con Russia, Ucraine e ONU

La Turchia annuncia che è in programma un incontro con Russia, Ucraina e ONU, sulle forniture di grano provenienti dall'Ucraina. 22.06.2022, Sputnik Italia

2022-06-22T16:30+0200

Il Ministero della Difesa turco ha riferito in un comunicato stampa rilasciato a seguito dei risultati dei colloqui tra le delegazioni dei due Paesi, Turchia e Russia, svoltisi questo martedì a Mosca, della decisione di mettere in agenda un incontro a 4 sulla questione del grano bloccato in Ucraina.Il ministero della Difesa turco ha osservato inoltre che i colloqui a Mosca "si sono svolti in un'atmosfera positiva e costruttiva". Oltre che della questione delle navi mercantili cariche di grano, nel corso dell'incontro di ieri si è parlato del ritorno in sicurezza degli aerei dell'aeronautica militare turca attualmente bloccati nell'aeroporto Boryspil, nella regione di Kiev.Intanto il capo del ministero della Difesa turco, Hulus Akar, ha annunciato la scorsa settimana la creazione di una linea diretta tra i dipartimenti militari di Turchia, Russia e Ucraina atta al coordinamento dell'esportazione di grano ucraino, la cui responsabilità sarà dei generali dell'esercito dei tre Paesi.

