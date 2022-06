https://it.sputniknews.com/20220620/percorso-turistico-nei-luoghi-preferiti-di-vladimir-putin-interessera-anche-agli-arabi-16125792.html

"Percorso turistico 'nei luoghi preferiti di Vladimir Putin' interesserà anche agli arabi"

"Percorso turistico 'nei luoghi preferiti di Vladimir Putin' interesserà anche agli arabi"

Al Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo, l'Agenzia russa per il Turismo "Rostourism" ha presentato la Rete degli Itinerari Turistici Nazionali...

Il percorso attraversa i territori della regione di Krasnoyarsk, Chakassia e Tuva ed è stato nominato "Vacanze siberiane". La durata del percorso è di 8 giorni e la sua lunghezza è di circa 1.200 chilometri: si snoda tra la taiga di Krasnoyarsk, la steppa di Tuva, le montagne della Chakassia. È in questi luoghi che il presidente russo trascorre più spesso i suoi periodi di riposo. Inoltre i turisti, sia russi che stranieri, avranno l'opportunità di pescare sul fiume Yenisei, come fa spesso Vladimir Putin. A sua volta la direttrice dell'Agenzia Federale per il Turismo Zarina Doguzova è convinta che anche i turisti dei Paesi arabi apprezzeranno questo percorso. Allo stesso tempo la direttrice dell'Agenzia federale per il Turismo ha aggiunto che già da ora i turisti arabi visitano regolarmente non solo a Mosca e San Pietroburgo, ma anche Kazan, la Cecenia e il Daghestan.

