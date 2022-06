https://it.sputniknews.com/20220620/luniversita-di-helsinki-chiude-listituto-confucio-cinese-per-paura-del-soft-power-16125086.html

L'Università di Helsinki chiude l'Istituto Confucio cinese per paura del "soft power"

L'ateneo ha rescisso il contratto con l'Istituto Confucio, un centro di insegnamento specializzato in lingua e cultura cinese, che opera da 15 anni.

Dopo aver chiuso l'Istituto Confucio, l'Università di Helsinki dovrà offrire i propri corsi di lingua cinese. Secondo Hanna Snellman, vicerettore dell'Università di Helsinki, due insegnanti sono già stati assunti per il lavoro.Secondo quanto riferito, l'ambasciata cinese in Finlandia ha contattato l'università in merito alla chiusura, chiedendo che l'istituto potesse continuare a lavorare.Un'indagine della radiotelevisione di Stato finlandese Yle ha affermato che il ruolo di vicedirettore "non era accademico", con stretti legami con l'ambasciata cinese. Un'altra indagine di Yle ha sostenuto che l'istituto ha tentato di limitare la discussione pubblica su questioni non gradite dal governo cinese.In confronto alle organizzazioni di promozione della lingua e della cultura come il British Council del Regno Unito, il Goethe Institute tedesco e l'Alliance Française francese, la rete degli Istituti Confucio, che ha circa 500 campus in tutto il mondo, ha dovuto affrontare accuse di far parte del "soft power" di Pechino, che lo stesso istituto ha negato.

