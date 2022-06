https://it.sputniknews.com/20220617/von-der-leyen-chiede-di-dare-allucraina-lo-status-di-candidato-alla-ue-16119809.html

Von der Leyen chiede di dare all'Ucraina lo status di candidato alla Ue

Von der Leyen chiede di dare all'Ucraina lo status di candidato alla Ue

La Commissione Europea ha presentato allo stesso tempo una serie di condizioni all'Ucraina sullo status di candidato all'adesione all'Unione Europea. 17.06.2022, Sputnik Italia

2022-06-17T14:09+0200

2022-06-17T14:09+0200

2022-06-17T14:10+0200

unione europea

ucraina

ursula von der leyen

commissione europea

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/62/29/622990_0:219:4288:2631_1920x0_80_0_0_9012060cea757eedfb8f190e4f63fb80.jpg

Ursula Von der Leyen ha esortato i Paesi membri a dare all'Ucraina lo status di candidato alla Ue, ha affermato in conferenza stampa con Olivér Varheliy, Commissario europeo per il Vicinato e l'allargamento.La Commissione Europea ha avanzato diverse precondizioni per Kiev nel campo dello stato di diritto e della lotta alla corruzione.Secondo la von der Leyen, l'Ucraina ha fatto molto nella lotta alla corruzione, ma occorre completare l'istituzione di organismi anticorruzione. Le raccomandazioni della Commissione Europea in merito alla concessione dello status di candidato all'Ucraina indicano inoltre che occorre "rafforzare la lotta alla corruzione, soprattutto ad alto livello, attraverso indagini attive ed efficaci. Completare l'approvazione della normativa antiriciclaggio e approvare leggi contro l'oligarchia, per limitare l'influenza degli oligarchi sulla politica, sull'economia e sulla vita pubblica". Kiev deve inoltre "adottare una legge sui media audiovisivi che soddisfi gli standard europei. Riformare la legislazione relativa alle minoranze nazionali". La decisione di concedere o negare lo status di candidati a Ucraina, Moldova e Georgia sarà presa dai capi di Stato e di governo dell'UE al vertice di Bruxelles del 23-24 giugno, tenendo conto della raccomandazione della Commissione europea.Per Zelensky "decisione storica"Raggiante il presidente ucraino Volodymyr Zelensky dopo la presa di posizione della presidente della Commissione Europea sullo status di candidato alla Ue dell'Ucraina. Per Zelensky si tratta di una "giornata storica". "Prospettiva europea a Moldavia e Georgia"Se per l'Ucraina la von der Leyen si è espressa a favore della candidatura alla Ue, per Moldavia e Georgia la presidente della Commissione Europea si è limitata a parlare di garantire una "prospettiva europea".La decisione di concedere o negare lo status di candidati a Ucraina, Moldavia e Georgia sarà presa dai capi di Stato e di governo dell'UE al vertice di Bruxelles del 23-24 giugno, tenendo conto della raccomandazione della Commissione Europea.

ucraina

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

unione europea, ucraina, ursula von der leyen, commissione europea