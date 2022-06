https://it.sputniknews.com/20220616/il-cremlino-commenta-la-visita-di-draghi-macron-e-scholz-a-kiev-16114456.html

Il Cremlino commenta la visita di Draghi, Macron e Scholz a Kiev

Il Cremlino commenta la visita di Draghi, Macron e Scholz a Kiev

Dal Cremlino il commento del portavoce del presidente Dmitry Peskov su cosa si aspetta la Federazione russa dall'imminente incontro congiunto tra i leader di... 16.06.2022, Sputnik Italia

I tre sono arrivati questo giovedì mattina nella capitale ucraina per un colloquio congiunto sulla situazione di crisi in atto in Ucraina dopo un lungo viaggio in treno, scortati dagli uomini del servizio di sicurezza ucraino. Prima tappa ad Irpin, poi Kiev.Sull'incontro si è pronunciato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, che ha espresso la speranza che i tre non si limitino ad annunciare l'invio di ulteriori armi alla parte ucraina, quanto piuttosto che possano convincere il presidente Zelensky ad avere un quadro più "realistico" dello stato attuale della situazione di crisi: Tra i vari temi che verranno verosimilmente toccati dai leader all'incontro congiunto di Kiev, il nodo del grano, oltre che la sicurezza, gli armamenti e l' adesione dell'Ucraina all'Unione Europea.

