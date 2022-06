https://it.sputniknews.com/20220616/enel-vende-il-56-di-enel-russia-a-lukoil-e-gazprombank-16117782.html

Enel vende il 56% di Enel Russia a Lukoil e Gazprombank

Enel ha reso noto di aver completato la cessione della sua partecipazione in Enel Russia a beneficio di Lukoil e Gazprombank. 16.06.2022, Sputnik Italia

Enel in data odierna ha firmato gli accordi relativi alla cessione dell'intera partecipazione da essa detenuta nel capitale sociale di PJSC Enel Russia.Enel ha sottoscritto due accordi separati, rispettivamente con PJSC Lukoil ed il fondo d'investimento chiuso 'Gazprombank-Frezia' per la cessione dell'intera partecipazione detenuta in Enel Russia, pari al 56,43% del capitale sociale della stessa.L'importo complessivo della transazione è di circa 137 milioni di euro e sarà corrisposto al closing.Con questa operazione si conclude la cessione degli asset di generazione elettrica in Russia, detenuti da Enel.

