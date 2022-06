https://it.sputniknews.com/20220615/il-concorso-stenin-annuncia-la-short-list-delledizione-2022-16104917.html

Il concorso Stenin annuncia la short list dell’edizione 2022

Il concorso Stenin annuncia la short list dell’edizione 2022

Il Concorso internazionale di fotogiornalismo intitolato ad Andrei Stenin ha l’obiettivo di sostenere i giovani fotografi e di attirare l’interesse del... 15.06.2022, Sputnik Italia

2022-06-15T11:04+0200

2022-06-15T11:04+0200

2022-06-15T11:04+0200

concorso stenin

fotoreporter

foto

fotografia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/04/12388074_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_82ff915f8f995794af8dff8313683c90.jpg

Sono stati resi noti i nomi dei premiati al Concorso internazionale per giovani fotoreporter intitolato alla memoria di Andrei Stenin. Il comitato organizzatore (http://stenincontest.ru) ha annunciato la short list dell’edizione 2022, che ha compreso i fotografi di 14 Paesi tra cui Iran, Cina, Italia, Spagna, Bangladesh, Filippine, USA e altri. Per la prima volta nella short list troviamo reporter dalla Bosnia-Erzegovina e dal Guatemala. L’elenco completo del 2022 è pubblicato sulla versione russa (http://stenincontest.ru) e su quella inglese (http://stenincontest.com) del sito.“Le opere di quest’anno confermano per l’ennesima volta che la fotografia nel mondo moderno è una forma stabile di comunicazione e di interpretazione degli eventi a qualsiasi livello. Essa non necessita di traduzione o di spiegazioni ulteriori, dunque è universale. Non importa quanto siano difficili i tempi: i giovani fotogiornalisti padroneggiano tale lingua universale e sanno ragionare oltre il limite dei fatti immediati. Hanno saggezza e talento, e la squadra del nostro concorso augura loro con tutto il cuore la vittoria!”, commenta così l’annuncio della short list la curatrice del concorso Stenin Oxana Oleynik.La classifica dei nomi della short list e il nome del vincitore del Grand Prix saranno resi noti dal comitato organizzatore a settembre sul sito (http://stenincontest.ru). In programma vi è anche l’inizio del tradizionale road show dei vincitori nelle città del mondo, fino a fine anno.Sul concorsoIl Concorso internazionale di fotogiornalismo intitolato ad Andrei Stenin, organizzato da MIA “Rossiya Segodnya” sotto l’egida della Commissione della Federazione Russa per l’UNESCO, ha l’obiettivo di sostenere i giovani fotografi e di attirare l’interesse del pubblico verso i compiti del moderno giornalismo fotografico. È una piattaforma per i giovani fotografi di talento, sensibili e aperti a tutto ciò che è nuovo, dalla quale dirigono la nostra attenzione sulle persone e sugli eventi vicini a noi.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

concorso stenin, fotoreporter, foto, fotografia