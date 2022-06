https://it.sputniknews.com/20220615/enel-il-gigante-italiano-e-vicino-alla-cessione-degli-asset-in-russia-16113073.html

Enel, il gigante italiano è vicino alla cessione degli asset in Russia

Enel, il gigante italiano è vicino alla cessione degli asset in Russia

Il gruppo energetico italiano Enel è vicino alla conclusione di un accordo per vendere i propri asset in Russia, ha affermato l'amministratore delegato... 15.06.2022, Sputnik Italia

2022-06-15T19:18+0200

2022-06-15T19:18+0200

2022-06-15T19:18+0200

enel

russia

energia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/915/41/9154160_0:91:1733:1065_1920x0_80_0_0_c8a67ba95bb8799a0a079bc195a67ae4.jpg

"Mi sembra che ci stiamo avvicinando a una decisione definitiva (riguardo alla vendita di asset russi - ndr). Ancora qualche settimana, e la decisione sarà presa", cita l'agenzia Starace.Allo stesso tempo, il numero uno di Enel ha osservato che al momento la società non è pronta ad annunciare i dettagli dell'operazione e i potenziali acquirenti.In precedenza, Starace aveva affermato che il gruppo non avrebbe fatto nuovi investimenti nella Federazione Russa e non avrebbe ampliato l'attività. Aveva anche affermato che Enel stava valutando varie opzioni per asset in Russia, disponibili sotto restrizioni sanzionatorie.

russia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

enel, russia, energia