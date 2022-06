https://it.sputniknews.com/20220615/covid-19-da-studio-del-centro-gamaleya-di-mosca-efficacia-del-vaccino-sputnik-v-pari-al-97-16109368.html

Covid-19, da studio del centro Gamaleya di Mosca efficacia del vaccino Sputnik V pari al 97%

Lo studio ha mostrato che l'efficacia del vaccino Sputnik V nell'evitare il ricovero in ospedale per infenzione da ceppo Omicron è del 97%, quando potenziato con Sputnik Light o a seguito di seconda dose sempre con Sputnik V.Il dato viene dal rapporto del Centro di ricerca Gamaleya per l'epidemiologia e la microbiologia.Lo studio è stato condotto da un team di scienziati russi, tra cui anche quelli del centro Gamaleya.L'efficacia contro tutti i tipi di ricoveri dopo aver ricevuto almeno una dose del vaccino è stata dell'85,9%.Il vaccino russo Sputnik V è ora approvato per l'uso in 71 Paesi con una popolazione totale di oltre 4 miliardi di persone, mentre la versione "Sputnik Light" è approvata in più di 30 Paesi.Il Fondo di investimento diretto russo ha investito nello sviluppo e nella produzione stessa dei due vaccini.

