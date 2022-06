https://it.sputniknews.com/20220613/spazio-lesa-torna-a-discutere-con-la-russia-sulla-missione-exomars-16102029.html

Spazio, l'ESA torna a discutere con la Russia sulla missione ExoMars

Spazio, l'ESA torna a discutere con la Russia sulla missione ExoMars

In attesa che si riuniscano i vertici dell'Agenzia Spaziale Europea si aprono spiragli di dialogo con l'omologa russa. La posta in gioco è la missione ExoMars. 13.06.2022, Sputnik Italia

2022-06-13T17:30+0200

2022-06-13T17:30+0200

2022-06-13T17:30+0200

spazio

astronauti

missione

roscosmos

esa

mondo

russia

ue

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/608/23/6082378_0:0:1100:619_1920x0_80_0_0_cb3482ae590256b24d6a57c3c375a1a2.jpg

L'Agenzia spaziale europea (ESA) e la società statale russa Roscosmos sono tornate a discutere della missione ExoMars, mentre nuove informazioni potrebbero trapelare sul tema dopo il 15 giugno, secondo quanto riferito dal servizio stampa dell'agenzia europea.Exomars è una missione progettata per l'esplorazione del pianeta Marte tramite invio di una rover robotizzato.In precedenza l'agenzia europea aveva dichiarato di ritenere "impossibile" la collaborazione con Roskosmos sulla missione ExoMars a causa degli eventi in corso in Ucraina.

spazio

russia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

spazio, astronauti, missione, roscosmos, esa, mondo, russia, ue