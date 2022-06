https://it.sputniknews.com/20220613/il-venezuela-fornira-alleni-38-milioni-di-barili-di-petrolio-per-leuropa---media-16102929.html

Il Venezuela fornirà all'Eni 3,8 milioni di barili di petrolio per l'Europa - media

Il Venezuela fornirà all'Eni 3,8 milioni di barili di petrolio per l'Europa - media

Le cifre trapelano a dieci giorni di distanza dalla notizia che gli USA avevano autorizzato Eni e Repsol ad eseguire forniture di petrolio dal Venezuela... 13.06.2022

Il Venezuela fornirà all'azienda italiana Eni 3,8 milioni di barili di petrolio, ed alla spagnola Repsol - "probabilmente la stessa quantità", riporta il quotidiano Handelsblatt, citando una fonte negli ambienti del governo tedesco.Le consegne della compagnia petrolifera italiana Eni e della spagnola Repsol di petrolio venezuelano in Europa vanno in parte a sopperire alle perdite causate dall'embargo sul petrolio russo.Secondo alcune fonti citate da Reuters, la compagnia petrolifera di stato venezuelana, PDVSA non trarrà vantaggio finanziario da queste forniture ed il volume impegnato ridurrebbe quello attualmente venduto dal Venezuela alla Cina.

