https://it.sputniknews.com/20220613/falso-made-in-italy-nel-mondo-vale-120-miliardi-e-300mila-posti-di-lavoro-mancati---coldiretti-16102377.html

Falso made in Italy nel mondo: vale 120 miliardi e 300mila posti di lavoro mancati - Coldiretti

Falso made in Italy nel mondo: vale 120 miliardi e 300mila posti di lavoro mancati - Coldiretti

Sale a 120 miliardi il valore del falso Made in Italy agroalimentare nel mondo: sanzioni ed embarghi, favoriscono il protezionismo e moltiplicano la diffusione... 13.06.2022, Sputnik Italia

2022-06-13T18:36+0200

2022-06-13T18:36+0200

2022-06-13T18:36+0200

economia

italia

coldiretti

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/02/13585281_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cf674c2a3aab7a9e59ed690e6fbf5e1a.jpg

L’allarme lanciato da Coldiretti e Filiera Italia arriva all’inaugurazione del Summer Fancy Food 2022 il più importante evento fieristico mondiale dedicato alle specialità alimentari a New York City presso il Javits Center. La mission dell'esposizione è contrastare “italian sounding” nel mondo: che secondo le stime Coldiretti riguarda ben due prodotti agroalimentari italiani ogni tre presenti sui mercati esteri.Taroccamenti alimentari, guidano formaggi e salumiIn testa alla classifica dei prodotti più taroccati secondo la Coldiretti ci sono i formaggi: Parmigiano Reggiano e Grana Padano con la produzione delle copie che ha superato quella degli originali, dal parmesao brasiliano al reggianito argentino fino al parmesan diffuso in tuti i continenti. Non sfuggono alle imitazioni anche Provolone, Gorgonzola, Pecorino Romano, Asiago o Fontina. Tra i salumi sono clonati i più prestigiosi, dal Parma al San Daniele, ma anche la mortadella Bologna o il salame cacciatore e gli extravergine di oliva.Poi è la volta dei viniTra gli “orrori a tavola” non mancano i vini, dal Chianti al Prosecco – spiega Coldiretti – che non è solo la Dop al primo posto per valore alla produzione, ma anche la più imitata. Ne sono un esempio il Meer-secco, il Kressecco, il Semisecco, il Consecco e il Perisecco tedeschi, il Whitesecco austriaco, mentre in Brasile nella zona del Rio Grande diversi produttori rivendicano il diritto di continuare a usare la denominazione prosecco nell’ambito dell’accordo tra Unione Europea e Paesi del Mercosur. Una situazione destinata peraltro a peggiorare se l’Ue dovesse dare il via libera al riconoscimento del Prosek croato.

italia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

economia, italia, coldiretti