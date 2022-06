https://it.sputniknews.com/20220610/wall-street-journal-59-miliardi--le-perdite-delle-societa-occidentali-che-hanno-lasciato-la-russia-16094979.html

Wall Street Journal: 59 miliardi $ le perdite delle società occidentali che hanno lasciato la Russia

Le imprese occidentali hanno perso più di 59 miliardi di dollari a seguito della riduzione delle loro attività in Russia. Questa stima è stata fornita dai... 10.06.2022, Sputnik Italia

Secondo i ricercatori statunitensi, le perdite interessano un ampio insieme di settori, dalle compagnie petrolifere ai rivenditori e alle compagnie di navigazione. Ad esempio la società americana Exxon Mobil ha subito una perdita di 3,4 miliardi di dollari dopo il ritiro dai progetti di petrolio e gas nell'Estremo Oriente e la più grande azienda di birra del mondo Anheuser-Busch InBe ha perso circa 1,1 miliardi a seguito della vendita del suo business in Russia. Ad esempio la compagnia energetica britannica BP ha perso circa 25,5 miliardi di dollari, di cui 13,5 miliardi sono azioni di Rosneft. I ricercatori dell'Università dell'Indiana hanno studiato contemporaneamente l'impatto a breve termine degli annunci delle aziende sul ritiro dal mercato russo. La loro analisi ha mostrato che gli investitori "hanno punito" le società statunitensi per aver lasciato la Russia e le società non americane per essere rimaste.

