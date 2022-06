https://it.sputniknews.com/20220610/orban-sanzioni-ed-embargo-sul-gas-russo-distruggeranno-leconomia-di-tutta-leuropa-16094186.html

Orban: sanzioni ed embargo sul gas russo distruggeranno l'economia di tutta l'Europa

Orban: sanzioni ed embargo sul gas russo distruggeranno l'economia di tutta l'Europa

Il premier ungherese Viktor Orban ha affermato che il proseguimento della politica delle sanzioni e l'imposizione dell'embargo sul gas russo distruggeranno... 10.06.2022, Sputnik Italia

2022-06-10T14:48+0200

2022-06-10T14:48+0200

2022-06-10T14:48+0200

ungheria

viktor orban

russia

unione europea

sanzioni

gas russo

energia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/328/88/3288899_0:395:4632:3001_1920x0_80_0_0_4bd7057b45d68fb68195f5564255c6ea.jpg

Secondo il capo del governo magiaro, serve finanziare la pace, non allungare il conflitto, come esortano a fare certi circoli economici di "piromani" che George Soros "simboleggia", perché se il conflitto si prolunga, "l'Europa intera fallirà".Diversi politici europei, come la premier estone Kaja Kallas e il viceministro degli Esteri polacco Pawel Jablonski, hanno auspicato che il divieto alle forniture di gas russo sia incluso nel settimo pacchetto di sanzioni della Ue. Secondo Jablonski, i lavori sul settimo pacchetto sono già in corso. In precedenza l'Unione Europea ha pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il sesto pacchetto di sanzioni contro la Russia. Prevede, tra l'altro, l'introduzione graduale di un embargo sulle importazioni di petrolio. Il divieto riguarderà solo le consegne via mare e il petrolio proveniente dall'oleodotto Druzhba è esentato dalle sanzioni. Inoltre il sesto pacchetto di sanzioni europee prevede la disconnessione dallo SWIFT di Sberbank, Rosselkhozbank e Moscow Credit Bank. Il presidente russo Vladimir Putin ha affermato che la politica di contenimento e indebolimento della Russia è una strategia a lungo termine dell'Occidente e le sanzioni hanno inferto un duro colpo all'intera economia mondiale. Secondo il presidente russo, l'obiettivo principale dell'Occidente è peggiorare la vita di milioni di persone. Putin ha inoltre affermato che gli Stati Uniti e l'Unione Europea sono venuti meno ai propri impegni nei confronti della Russia, congelando le riserve di valuta estera. Ha aggiunto che gli eventi attuali tracciano il solco sul dominio globale occidentale sia in politica che in economia.

ungheria

russia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ungheria, viktor orban, russia, unione europea, sanzioni, gas russo, energia