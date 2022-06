https://it.sputniknews.com/20220609/gip-di-torino-archivia-esposto-dellambasciatore-russo-contro-la-stampa-per-articolo-su-putin--16090275.html

Gip di Torino archivia esposto dell’ambasciatore russo contro La Stampa per articolo su Putin

Gip di Torino archivia esposto dell’ambasciatore russo contro La Stampa per articolo su Putin

Il giudice delle indagini preliminari di Torino Giorgia De Palma ha archiviato il procedimento giudiziario nei confronti del direttore de La Stampa Massimo... 09.06.2022, Sputnik Italia

Il gip torinese ha accolto di fatto la richiesta della Procura, che aveva chiesto l'archiviazione. L'ambasciatore russo in Italia Sergey Razov aveva querelato Domenico Quirico per il suddetto articolo, così come il quotidiano che lo aveva pubblicato, ravvisando i reati di "istigazione a delinquere e apologia di reato". Domenico Quirico aveva consigliato al capo della diplomazia russa di trovarsi "un traduttore di qualità migliore" e "di leggere una migliore traduzione del pezzo, dove io sottolineavo che l’idea ahimè abbastanza corrente che l’unico modo di risolvere il problema sia che qualche russo ammazzi Putin fosse priva di senso e immorale, e in secondo luogo che non porterebbe a niente e anzi porterebbe ad un caos maggiore".

