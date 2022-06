https://it.sputniknews.com/20220609/donetsk-tribunale-dpr-condanna-a-morte-i-2-mercenari-britannici-e-1-marocchino-16090432.html

Donetsk, tribunale DPR condanna a morte i 2 mercenari britannici e 1 marocchino

La Corte Suprema della Repubblica Popolare di Donetsk ha condannato alla pena capitale i mercenari Eslin, Pinner e Brahim, che avevano combattuto a fianco dei... 09.06.2022, Sputnik Italia

2022-06-09T16:05+0200

2022-06-09T16:05+0200

2022-06-09T16:12+0200

repubblica popolare di donetsk

giustizia

pena di morte

donbass

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/09/16091250_0:144:3127:1903_1920x0_80_0_0_30edb5a594203068ea805a6267883304.jpg

La Corte Suprema della Repubblica Popolare di Donetsk ha condannato due cittadini britannici e un cittadino marocchino, che hanno combattuto dalla parte dei paramilitari ucraini, alla pena capitale, riferiscono i giornalisti presenti al palazzo di giustizia. Mercoledì, Pinner, Aslin e Brahim si sono dichiarati colpevoli di attività sovversive e violente. Per questi reati le leggi della DPR prevedono la pena di morte. Aslin si è anche dichiarato colpevole ai sensi dell'articolo "Addestramento per attività terroristiche". L'inchiesta ha stabilito che mercenari stranieri hanno preso parte all'aggressione armata dell'Ucraina per la presa violenta del potere nella DPR in cambio di una ricompensa in denaro.I due cittadini britannici e il cittadino marocchino che hanno combattuto a fianco dei combattenti ucraini, condannati a morte dalla Corte suprema della DPR, possono fare appello contro la condanna alla pena capitale, ha affermato il presidente del tribunale durante la lettura del verdetto in aula.

donbass

2022

repubblica popolare di donetsk, giustizia, pena di morte, donbass