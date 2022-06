https://it.sputniknews.com/20220607/propaganda-filorussa-sui-social-il-copasir-prepara-la-relazione-e-vola-a-new-york-e-bruxelles-16082047.html

Propaganda filorussa sui social, il Copasir prepara la relazione e vola a New York e Bruxelles

Il Comitato parlamentare di controllo sui servizi segreti del Parlamento italiano, COPASIR, sta lavorando ai due viaggi a Washington e Bruxelles per effettuare... 07.06.2022, Sputnik Italia

Il 12 giugno il Comitato partirà per Washington, poi a fine giugno sarà a Bruxelles: successivamente una relazione declassificata potrebbe essere consegnata a Camera e Senato.Il presidente del Copasir Adolfo Urso in un'intervista alla Repubblica spiega il motivo del viaggio:“Per approfondire le tematiche su cui stiamo predisponendo specifiche relazioni al Parlamento: non solo sulla disinformazione ma anche sulla 'difesa europea nell’ambito della alleanza atlantica' e sullo 'spazio come fattore geopolitico'. Importante per noi è anche capire come si possa sempre più cooperare a livello di intelligence, anche perché questa guerra ha dimostrato quando importante sia avere le giuste informazioni in tempo per poter prevenire o reagire. E per farlo occorre essere affidabili”.L'onorevole Federica Dieni, esponente del M5S e vicepresidente del Copasir al Corriere della Sera, spiega che a finire sotto la lente di ingradimento saranno i social: Secondo la Dieni, l'Italia è più vulnerabile per via della dipendenza in campo energetico dalla Russia, e nonostante le misure prese dal governo Draghi, come il blocco di Russia Today e Sputnik, "il sistema della propaganda non si è arrestato. Per questo è importante fare valutazioni sulla bontà delle informazioni che si diffondono, per capire se c’è l’ingerenza di Stati stranieri che vogliono orientare l’informazione attraverso canali tv e social”.

