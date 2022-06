https://it.sputniknews.com/20220607/affondare-i-russi-fino-alloverdose-lo-schema-della-guerra-ibrida-dellucraina-16083889.html

Travolgere i russi con una valanga di droga: lo schema della guerra ibrida dell'Ucraina

07.06.2022

In questo modo, l’Ucraina ha iniziato la sua campagna per la distruzione della Russia dall’interno: le tracce di questi traffici portano ai servizi di sicurezza ucraini.Nel 2017, le forze di sicurezza russe hanno liquidato ChimProm. Il fatturato annuo di questo grande sindacato per la produzione di "sintetiche" era di circa trenta milioni di dollari.Tali produzioni clandestine, che hanno sviluppato reti logistiche, operano ancora in tutta la Russia e spesso i manovali del traffico sono ucraini. Abbiamo parlato con le forze dell'ordine russe e gli spacciatori di droga condannati a scontare condanne in varie città della Federazione Russa e abbiamo scoperto perché l'Ucraina è diventata il principale fornitore di droghe sintetiche alla Russia e cosa c'entrano i servizi speciali ucraini con tutto ciò.Una guerra ibridaAlexander è un dipendente di una delle forze dell'ordine incaricate della lotta alla droga in Russia.Il reclutamentoSecondo il centro d'Inofrmazioni e Analisi del Ministero degli Affari Interni russo, dal 2014 al 2021 oltre 7mila cittadini ucraini sono stati detenuti per reati di droga in Russia.Nativo di Donetsk, Artyom, che sta scontando una condanna per droga in un carcere vicino ad Orenburg, ricorda:Il "colloquio di lavoro" è avvenuto a Lugansk, dopodichè è stato mandato in Russia, e solo all'arrivo ha appreso che avrebbe trasportato droga.La storia di Artyom sull'essere stato reclutato come pusher è molto simile alle storie di altri ucraini condannati per droga.Nelle città ucraine, sugli autobus, nei negozi, nelle stazioni ferroviarie e su Internet si trovano annunci di lavoro in Russia come corriere, con stipendi consistenti per un cittadino ucraino medio.Il malcapitato contatta il datore di lavoro telefonicamente o sul Web e riceve un invito per un colloquio. Qui, viene accolto, riceve un rimborso spese per trasporto e alloggio ed anche uno smartphone con installato il messenger criptato СoveгMe, dove erano già stati inseriti i contatti dei curatori.Il neo pusher si reca così a Mosca, dove riceve istruzioni per ricevere una carta bancaria a suo nome e recarsi in una delle città scelte dai curatori, affittare un appartamento e attendere ulteriori istruzioni.Quali? Trovare una confezione di droga, suddividerla in dosi e rimetterla in circolo sul mercato.Da questo momento in avanti inizia la carriera di pusher del cittadino ucraino.Sulle tracce dei Servizi di Sicurezza ucrainiOltre al programma di reclutamento, gli spacciatori ucraini che abbiamo intervistato hanno qualcos'altro in comune. Se chiedi chi ha offerto loro un lavoro e li ha presi in custodia sul territorio della Russia, i detenuti si innervosiscono, ma rispondono che sono stati coinvolti in affari illegali dal Servizio di Sicurezza dell'Ucraina (SBU).Artyom di Donetsk afferma che nel colloquio di lavoro a Lugansk, un reclutatore gli ha mostrato il tesserino dell'SBU e ha spiegato che stava cercando persone per gestire narcotraffico in Russia. Artyom però non fa nomi: ha dei parenti che lo stanno aspettando in Ucraina e lui teme per la loro incolumità.Anche Andrey, che chiede di non scrivere il suo cognome, è nato e cresciuto in Ucraina, poi, come molti, si è trasferito in Russia, ha messo su famiglia e ha organizzato un'attività in proprio.La consegna di Andrey era di trasportare droghe sintetiche - da 5 a 200 chilogrammi - da una città all'altra e comporre dosi e confezioni.Durante un raid nel 2015 è stato arrestato, il tribunale lo ha condannato a 7 anni di reclusione, ma 8 mesi fa è stato rilasciato con la condizionale ed è tornato dalla sua famiglia. Alla domanda sul motivo per cui non si è rifiutato di commettere questi reati, Andrey cita le parole dette dal suo protettore Dmitry, della SBU:Altri ucraini con cui abbiamo parlato ricordano anche che in risposta ai tentativi di uscire dal business della droga, i protettori li hanno minacciati direttamente.Laboratori della morteI protettori della SBU avevano messo in piedi un sistema collaudato di produzione degli stupefacenti.In totale, negli ultimi anni, l'FSB e il Ministero degli affari interni russo hanno liquidato più di 500 laboratori, - spiega un uomo delle forze antidroga.I laboratori farmaceutici creati con la partecipazione della parte ucraina producono due tipi relativamente nuovi di droghe sintetiche: il mefedrone (4-metilmetcatinone, più semplicemente "mef" o "sale") e l'Alfa-PVP.Allo stesso tempo, i dati del Centro di informazione e analisi principale del Ministero degli affari interni indicano un aumento annuale della circolazione illegale di droghe "sintetiche" nella Federazione Russa.Nel 2021 la sua quota nel mercato della droga era già del 60% contro il 5% del 2014.Come hanno spiegato a RIA Novosti gli ufficiali delle forze dell'ordine, gli ucraini creano laboratori nelle aree di confine e contrabbandano droga in Russia, oppure organizzano la produzione e la commercializzazione già nel paese.Un laboratorio alla sua massima capacità produttiva, consente di ottenere fino a 30 kg di farmaci (fino a 300.000 monodosi) durante la giornata.Allo stesso tempo, il costo dell'affitto di locali, apparecchiature chimiche e reagenti è minimo.Uno di questi produttori di droga era Alexander, che un paio di anni fa ha organizzato un laboratorio sotterraneo nella regione di Mosca, e ora è in attesa della sentenza del tribunale nel centro di detenzione preventiva di Vodnik a Mosca.I soldi necessari alla produzione di droga venivano inviati tramite money transfer, su depositi bitcoin o su carte di debito a nome di terzi.Le droghe sono un’armaChi riceveva i soldi dalla vendita di droga? Non certo l' ucraino qualunque arrivato a nome dei curatori. I profitti in eccedenza dalla vendita delle sostanze fininvano in tasca ai "generali": gli effettivi proprietari dei negozi online ed i loro protettori nelle file dei dipendenti della SBU, a cui i soldi venivano inviati tramite gli stessi money transfer ed i bitcoin.Oltre ai superprofitti, i curatori hanno perseguito altri obiettivi. In una conversazione con i corrieri, hanno detto direttamente che il loro compito era di far "affogare nella droga" i giovani russi.La storia mondiale conosce esempi di altre situazioni in cui degli stati hanno organizzato traffici di droga in altri paesi per raggiungere obiettivi politici. Nel XIX secolo ci furono le guerre dell'oppio in Cina. Era un conflitto non sui territori, ma sui mercati, e la causa era lo squilibrio della bilancia commerciale. La Gran Bretagna voleva spedire le sue merci in Cina, ma la dinastia Qing perseguì una politica di protezione dell'impero dall'influenza straniera. Quindi le autorità britanniche non hanno escogitato niente di meglio che organizzare la fornitura di oppio indiano alla Cina e quindi aumentare le entrate finanziarie della loro colonia e allo stesso tempo convincere le autorità cinesi a collaborare.Sarà solo il tempo a dire se la Russia riuscirà a vincere la guerra della droga scatenata contro di essa.*organizzazione illegale nella Federazione Russa

