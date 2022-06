https://it.sputniknews.com/20220606/putin-economia-russa-restera-aperta-alla-cooperazione-internazionale-16079886.html

Putin: economia russa resterà aperta alla cooperazione internazionale

Putin: economia russa resterà aperta alla cooperazione internazionale

Il presidente russo Vladimir Putin in vista dell'apertura del XXV Forum economico internazionale di San Pietroburgo, saluta gli ospiti attesi con un messaggio... 06.06.2022, Sputnik Italia

2022-06-06T12:06+0200

2022-06-06T12:06+0200

2022-06-06T12:06+0200

vladimir putin

annuncio

dichiarazioni

economia

san pietroburgo

mondo

forum

russia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/03/15957831_0:0:3015:1697_1920x0_80_0_0_839be96bfad21c3d060b3f4d8a03b6a9.jpg

In occasione dei suoi saluti ai partecipanti e ospiti del Forum economico internazionale di San Pietroburgo (SPIEF), il presidente russo Vladimir Putin sottolinea come l'economia russa manterrà la propria rotta verso l'apertura nell'ambito della collaborazione con l'estero. La dichiarazione è stata diffusa sul sito web del Cremlino.Il presidente ha poi sottolineato come l'economia russa a suo avviso "farà sempre più affidamento sull'economia privata".Inoltre, il presidente ha osservato che "molti anni di errori da parte dei paesi occidentali nella politica economica hanno portato a un'ondata di inflazione globale, alla distruzione delle catene di approvvigionamento, alla carenza di cibo e a un forte aumento della povertà".Il 25° forum economico internazionale "SPIEF" si terrà a San Pietroburgo dal 15 al 18 giugno.

san pietroburgo

russia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

vladimir putin, annuncio, dichiarazioni, economia, san pietroburgo, mondo, forum, russia