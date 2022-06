https://it.sputniknews.com/20220606/lonu-esorta-a-trovare-una-rapida-soluzione-alla-questione-del-grano-ucraino-16080366.html

L'Onu esorta a trovare una rapida soluzione alla questione del grano ucraino

L'Onu esorta a trovare una rapida soluzione alla questione del grano ucraino

Il Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite (WFP) chiede una soluzione urgente alla questione del grano ucraino, poiché "centinaia di milioni di... 06.06.2022, Sputnik Italia

2022-06-06T14:28+0200

2022-06-06T14:28+0200

2022-06-06T14:28+0200

onu

commercio

materie prime

mondo

sanzioni

economia

russia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/04/9616118_0:93:3057:1813_1920x0_80_0_0_ca2797bd49022052658adc875d7d0e44.jpg

Dal programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite auspicano che possa essere presto risolta la questione del grano di provenienza dall'Ucraina. A rischio, stando all'Organizzazione, le forniture a centinaia di milioni di persone.Secondo il capo del WFP David Beasley i granai ucraini sono al momento pieni, "mentre 44 milioni di persone in tutto il mondo stanno morendo di fame”.Il rapporto in merito riferisce di milioni di tonnellate di grano al momento bloccati nei granai della città di Odessa e negli altri porti ucraini che si affacciano sul mar Nero. Vi vanno aggiunti altri volumi caricati su navi che non possono prendere il mare. La mancanza di un apposito spazio di stoccaggio potrebbe tradursi nell'impossibilità di accogliere nuovi raccolti in luglio-agosto, con il risultato di "montagne di grano mancanti all'appello", e con il WFP e il mondo già "alle prese con una catastrofica crisi globale della fame", ha affermato l'organizzazione.Così ha concluso il suo intervento Beasley, sottolineando la necessità di risolvere la questione in fretta:Il WFP stima che 276 milioni di persone siano a rischio di fame acuta. Se la crisi in Ucraina continuerà, il numero potrà aumentare di 47 milioni, con l' Africa subsahariana che risulterà tra le zone più colpite.

russia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

onu, commercio, materie prime, mondo, sanzioni, economia, russia