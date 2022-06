https://it.sputniknews.com/20220606/la-farnesina-convoca-lambasciatore-russo-razov-16081222.html

La Farnesina convoca l’ambasciatore russo in Italia Sergey Razov

La Farnesina convoca l'ambasciatore russo in Italia Sergey Razov

Il Segretario Generale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Ambasciatore Ettore Francesco Sequi ha convocato alla Farnesina... 06.06.2022, Sputnik Italia

italia

russia

roma

farnesina

L’Ambasciatore Sequi ha respinto le accuse di amoralità di alcuni rappresentanti delle istituzioni e dei media italiani, espresse in recenti dichiarazioni dal Ministero degli Esteri russo.Il Segretario Generale della Farnesina ha respinto le ipotesi di un coinvolgimento di media italiani in una campagna anti-russa.L'ambasciata russa a Roma in un comunicato stampa specifica che l'ambasciatore russo Sergey Razov si è soffermato sulle dichiarazioni definite "talvolta inaccettabili" da parte di alti funzionari italiani nei confronti della Russia e della sua leadership. Da parte dell'ambasciatore russo sono stati forniti chiarimenti anche in relazione alle proposte dell'Italia per porre fine al conflitto in Ucraina e agli appelli per lo sblocco delle esportazioni di grano dai porti ucraini.

italia

russia

roma

italia, russia, roma, farnesina